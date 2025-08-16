Pese a crisis en Cajeme este 2025, incrementan los emprendimientos y nuevos negocios

Comparta este artículo

Cajeme, Sonora.- Pese a la difícil situación económica por la que atraviesa el municipio de Cajeme debido a las condiciones de sequía generada por la falta de precipitaciones, los emprendimientos e intenciones de abrir nuevos negocios se han incrementado durante los últimos meses.

Así lo dio a conocer la presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (Ammje), Clarisa Flores Chong, quien comentó que, en relación al año anterior, los emprendimientos se han incrementado entre un 8 y un 10 por ciento.

La también empresaria dijo que, entre estos nuevos negocios, el 60 por ciento está relacionado con la comercialización de productos y un 40 por ciento en lo que respecta a la prestación de servicios. Comentó que la mayoría de los negocios que se plantean están relacionados con la comercialización y elaboración de alimentos, venta de prendas de vestir, de accesorios, venta de seguros y servicios relacionados con la belleza o el cuidado personal.

La presidenta de Ammje agregó que en dicha agrupación están convencidas de que en tiempos desafiantes, el emprendimiento y la colaboración son motores que impulsan el desarrollo de la comunidad empresarial.

Comentó que, para facilitar la puesta en marcha y evolución de los emprendimientos, la agrupación ofrece capacitaciones a través del programa Incuba, por medio del cual las mujeres aprenden a presentar el proyecto. En él, se les orienta sobre cómo acceder a un crédito por parte de la Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora (Fideson).

Por su parte, Leslie Wilson Ureña, vicepresidenta de la citada agrupación de mujeres empresarias, destacó que uno de los aspectos positivos de estos emprendimientos es que la mayoría de ellos no solo se quedan en pequeños negocios que operan en la informalidad, sino que realizan los trámites correspondientes para trabajar dentro de los marcos legales correspondientes y contribuyen al desarrollo de la economía a través del pago de impuestos.

Fuente: Tribuna del Yaqui