Toman protesta a Consejo de Contraloría Social; supervisará mejoras a Parque Infantil y Laguna

Consejo de Contraloría Social toma protesta para supervisar trabajos en Parque Infantil y Laguna del Náinari en CajemeCréditos: Cortesía
Ciudad Obregón, Sonora.- Como parte de los trabajos de remodelación y mejoramiento que se realizarán en el Parque Infantil Ostimuri y en la Laguna del Náinari, se llevó a cabo la toma de protesta del Consejo de Contraloría Social, conformado por locatarias y locatarios de estos espacios.

El evento fue encabezado por personal de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur) y por la directora general de DIF Cajeme, Claudia Santacruz, quienes destacaron la importancia de la participación ciudadana en la supervisión de los proyectos de remodelación y en el cuidado de los espacios públicos.

Durante la ceremonia, se enfatizó que el Consejo de Contraloría Social tendrá un papel fundamental en garantizar que las obras se realicen con transparencia y de acuerdo a los estándares de calidad, promoviendo así un entorno seguro y agradable para las familias de Cajeme.

El pasado jueves 14 de agosto, el Ayuntamiento de Cajeme anunció que el parque cerraría sus instalaciones debido a que se realizarían trabajos de remodelación y modernización, en los que se invertirían 60 millones de pesos en una primera etapa.

Entre las mejoras se encuentra reparación y mantenimiento a los juegos mecánicos, así como la instalación de atractivos nuevos, una creación de un área de camping, ampliación del estacionamiento, así como la remodelación de baños e infraestructura hidráulica. Hasta el momento, se desconoce el tiempo que tomará realizar las obras en el centro recreativo.

