Clima en Sonora: Alertan por LLUVIAS FUERTES y DESCARGAS ELÉCTRICAS para esta NOCHE de domingo

Hermosillo, Sonora.- ¿Estás listo para comenzar una nueva semana? Si es así y este domingo 17 de agosto por la noche tienes planeadas actividades, es importante que conozcas el pronóstico del clima para hoy. Aquí TRIBUNA hace una recopilación de lo que indican la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para que las condiciones climáticas no te sorprendan.

De acuerdo con el reporte vespertino de la Conagua, se esperan lluvias fuertes desde las 18:00 horas hasta las 21:00 horas en las regiones este, centro y sur de Sonora. Además, en el mismo horario se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes y descargas eléctricas en la región norte y costa. El boletín del SMN indica que "Se prevé que esta noche y madrugada del lunes, el monzón mexicano e inestabilidad atmosférica propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora". Además, se pronostican vientos de 20 a 30 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 40 a 60 (km/h); las indicaciones de la dependencia señalan que los vientos fuertes podrían derribar los árboles y anuncios publicitarios, por lo que se pide tener precaución.

Clima para hoy 17 de agosto en la noche en Sonora

Por su parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) señala que hay condiciones favorables para la generación de tormentas sobre gran parte del territorio estatal. "Se prevé que, debido al ingreso del flujo de humedad proveniente de la costa, se desarrollen varias tormentas aisladas pero intensas (…) Aunado a esto, descargas eléctricas y fuertes rachas de viento. Se espera que municipios del centro, norte, norponiente, sur y oriente continúen con un pronóstico favorable durante la tarde y noche de hoy", cita el boletín.

Para esta noche, de acuerdo con The Weather Channel, se esperan tormentas dispersas para las 19:00 horas en Hermosillo y continuarán hasta las 20:00 horas, esto con un 49 por ciento de probabilidades de lluvia y con una sensación térmica que va desde 35°C hasta los 40°C, esperándose hasta 17 milímetros (mm) de lluvia.

¿Cómo será el clima para mañana lunes 18 de agosto?

Se espera un cielo medio nublado a nublado, por la mañana un ambiente cálido. Y por la tarde, un ambiente caluroso a muy caluroso con lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas.

Este es el pronóstico del clima para hoy en Hermosillo

