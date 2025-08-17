Clima en Sonora HOY domingo 17 de agosto: Conagua prevé calor extremo, LLUVIAS y GRANIZO

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- El estado de Sonora amanece este domingo 17 de agosto de 2025 con un panorama de contrastes: por un lado, el calor característico de la región, mientras que por otro, la presencia del monzón mexicano y la inestabilidad atmosférica traen consigo lluvias intensas, tormentas eléctricas y hasta la posibilidad de granizo en varias zonas. Para que tomes precauciones, aquí te compartimos el pronóstico del tiempo completo.

Clima en Sonora para este domingo 17 de agosto

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Sonora iniciará el domingo con cielo medio nublado y ambiente cálido, aunque en las sierras del estado el amanecer será más templado. A lo largo de la mañana se prevé viento del oeste y suroeste entre 20 y 30 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora en algunas regiones del noroeste.

Así será el clima en Sonora este domingo 17 de agosto. Foto: Conagua

Para la tarde, el panorama cambia drásticamente: se esperan temperaturas muy calurosas que podrían llegar hasta los 45 °C en el noroeste del estado, acompañadas de lluvias puntuales muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en diferentes municipios. Estas condiciones podrían generar deslaves en zonas montañosas, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como inundaciones y encharcamientos en áreas urbanas.

La población deberá estar atenta ante la probabilidad de vientos intensos y visibilidad reducida en carreteras. Durante la noche, aunque el calor no cederá del todo, el ambiente se tornará más fresco gracias a las precipitaciones. El cielo permanecerá mayormente nublado y el viento mantendrá rachas fuertes, sobre todo en el norte y oriente de la entidad.

Se recomienda precaución para quienes viajen por carretera o residan en zonas bajas, ya que las lluvias podrían extenderse hasta la madrugada del lunes.

El resto de México también bajo tormentas

El escenario lluvioso no será exclusivo de Sonora. El monzón mexicano también dejará lluvias muy fuertes en estados como Sinaloa, Chihuahua y Durango, mientras que en el occidente y centro del país se prevén tormentas en Jalisco, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México y Puebla.

En el sur, la onda tropical número 23 se combinará con un canal de baja presión y el ingreso de humedad del Caribe, provocando lluvias muy fuertes en Oaxaca y Chiapas, además de precipitaciones intensas en la Península de Yucatán.

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua)