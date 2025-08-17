Clima Hermosillo HOY 17 de agosto: Pronostican calor extremo y TORMENTAS en la noche

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- El clima en Hermosillo para este domingo 17 de agosto de 2025 se presenta con contrastes que reflejan el verano sonorense en su máxima expresión. La jornada estará marcada por temperaturas elevadas, con una sensación térmica que alcanzará picos cercanos a los 40 grados, pero también se esperan tormentas aisladas por la tarde y la noche. Para que tomes precauciones, aquí te compartimos el pronóstico del tiempo.

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, la ciudad vivirá un día caluroso. Desde las primeras horas de la mañana, Hermosillo registró un cielo mayormente soleado, con temperaturas que rondaron entre los 27 y 29°C, pero con una sensación térmica de hasta 32°. El viento se mantuvo prácticamente en calma, con ligeras corrientes desde el este, y el índice UV permaneció bajo en estas horas iniciales.

Así será el clima en Hermosillo este domingo. Foto: Conagua

Este panorama permitió un arranque de día relativamente estable, aunque la humedad se mantuvo elevada, con niveles cercanos al 70 por ciento, lo que intensificó la percepción de bochorno desde muy temprano. Para el mediodía, los termómetros alcanzarán los 37 grados, con sensación de hasta 40 grados, bajo un cielo de nubes y claros. En este punto, el índice UV subirá a niveles muy altos, por lo que las autoridades recomiendan no exponerse al sol sin protección entre las 11:00 y 15:00 horas.

Sin embargo, lo más relevante del día se concentra en la tarde. Hacia las 17:00 horas se prevé la presencia de tormentas con una probabilidad de precipitación del 30 por ciento. Aunque la cantidad de lluvia será ligera, el viento podría intensificarse, alcanzando rachas de hasta 33 kilómetros por hora desde el oeste, lo que provocará un descenso temporal en la temperatura, que bajará a los 35 grados, aunque la sensación seguirá rondando los 37.

Noche con lluvias aisladas y ambiente húmedo

Al caer la noche, Hermosillo mantendrá la probabilidad de tormentas, particularmente hacia las 20:00 horas, cuando se espera una precipitación más notable, cercana a los 2 milímetros (mm). La temperatura descenderá a los 32 grados, pero la sensación térmica permanecerá elevada, cercana a los 35 grados, debido a la humedad.

Ya hacia las 23:00 horas, el cielo se despejará parcialmente, con 28 grados en promedio y un ambiente más estable, aunque todavía húmedo. La madrugada será mayormente nublada, con un clima cálido que rondará los 28 grados, lo que confirma que las noches frescas siguen siendo poco frecuentes en la capital sonorense durante agosto.

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua)