Hermosillo, Sonora.- El gobernador Alfonso Durazo Montaño, con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ha destinado una inversión superior a los 40 mil millones de pesos en lo que va de la administración estatal para modernizar y expandir la infraestructura hospitalaria en Sonora, abastecer de medicamentos y aumentar el personal médico especializado.

Durante su gestión, el mandatario sonorense ha puesto en marcha la construcción de seis nuevos hospitales, uno de ellos en funcionamiento, bajo la cobertura del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e IMSS-Bienestar, en los municipios de Etchojoa, Navojoa, Vícam, Guaymas, Hermosillo y San Luis Río Colorado.

La construcción del nuevo Hospital General de Zona en San Luis Río Colorado requirió una inversión superior a los dos mil 171 millones de pesos y sustituirá al Hospital General de Subzona Número 12, ampliando la cobertura médica con la incorporación de 24 especialidades y un incremento en su capacidad hospitalaria. Beneficiará a 128 mil derechohabientes, contará con 120 camas, servicio de urgencias y 14.5 consultorios de especialidades.

Gobierno de Alfonso Durazo pone en marcha seis nuevos hospitales de primer nivel en Sonora

En Hermosillo, el gobernador Durazo puso en marcha el rescate del antiguo nosocomio para convertirlo en Hospital General de Zona Número 15 del IMSS 'Ernesto Ramos Bours', que operará como Hospital Universitario, en el que anualmente 100 alumnos egresados de Medicina de la Universidad de Sonora (Unison) y otros centros educativos podrán especializarse.

Se prevé que entre en operaciones en septiembre próximo con una inversión cercana a los 500 millones de pesos. Contará con 90 camas, de las cuales 29 serán para medicina interna, 17 para ginecología y 10 para pediatría.

Fuente: Tribuna del Yaqui