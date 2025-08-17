Llega 'Centro Libre' a Ciudad Obregón para beneficiar a las mujeres cajemenses

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La Secretaría de las Mujeres en Cajeme invitó a conocer y formar parte de la iniciativa federal 'Centro Libre', un programa impulsado por el Gobierno Federal, con espacios creados para brindar atención integral y servicios especializados a las mujeres de México. Emy Lucero Montes Castillo, coordinadora de 'Centro Libre' en Cajeme, dio a conocer las atenciones que brinda este programa federal.

"El 'Centro Libre' está conformado por cinco profesionistas: una abogada que brinda asesoría legal gratuita; una psicóloga que se dedica a dar la impartición de talleres, pero también atiende grupos psicológicos de mujeres en conjunto, y dos talleristas", comentó.

Sobre dichas talleristas, Montes Castillo destacó que ellas se encargan de los talleres de prevención de violencia de género en los ocho pueblos yaquis y el municipio de Cajeme. "Los talleres van encaminados al empoderamiento de la mujer, su autoestima, prevención a ciclos de violencia y trabajamos de la mano con escuelas, talleres para padres, con alumnado de universidades y vamos haciendo vinculaciones", detalló la coordinadora de 'Centro Libre'.

Acompañamiento

Recalcó que, después de las sesiones, se siguen otros protocolos para garantizar una atención efectiva. "Se les da el acompañamiento debido, que son 10 sesiones en grupo y la atención legal; la asesoría legal se orienta y se acompaña hasta canalizar a las dependencias correspondientes", mencionó.

La coordinadora explicó a TRIBUNA que, aun después de eso, existe un seguimiento vía telefónica para medir los avances en los procesos. "El camino para denunciar no es sencillo, no es nada fácil para las usuarias; por ello se tiene todo este acompañamiento", recalcó. Dicho centro atiende en el edificio de la Secretaría de las Mujeres de Cajeme, ubicado por la avenida Miguel Alemán, entre Hidalgo y Allende.

Fuente: Tribuna del Yaqui