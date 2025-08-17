Más de 800 árboles se han podado en 6 meses de manera preventiva en Ciudad Obregón

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC) en Cajeme indicó que en los últimos seis meses se han podado más de 800 árboles en la ciudad. Asimismo, la dependencia recomendó a los propietarios de especies que puedan representar un riesgo con los fenómenos climatológicos darles mantenimiento.

Lo anterior, debido a los fuertes vientos que se han estado registrando durante las últimas tormentas en la ciudad y que han derribado varios árboles, los cuales han causado daños. "Sin exagerarte, hemos podado más de 800 árboles en seis meses, en coordinación con la Dirección de Ecología y Gestión Ambiental".

"Se trata de árboles que lo requieren; a los que ya no tienen vida, se eliminan y a los que representan algún peligro, se les hacen podas preventivas", apuntó Francisco Mendoza Calderón, coordinador de la dependencia municipal. Pidió que, de preferencia, se siembren árboles endémicos, pues los que no son de esta región son los que causan mayor problema.

Fuente: Tribuna del Yaqui