Por CALOR EXTREMO: Cuatro personas FALLECEN por altas temperaturas en Sonora

Hermosillo, Sonora.- El calor extremo sigue cobrando víctimas en Sonora, pues se han registrado más fallecimientos por las altas temperaturas. Hay que recordar que el golpe de calor puede ser mortal si no se trata adecuadamente. De acuerdo con el Informe Semanal Daños a la Salud por Temperaturas Naturales Extremas de la Semana Epidemiológica 32, se informó que se registraron cuatro fallecimientos más; TRIBUNA te comparte todos los detalles.

Según el reporte, Sonora registra 20 defunciones por temperaturas naturales extremas durante el 2025; de estas, una se debe a deshidratación y 19, por golpe de calor. Estas son cuatro muertes más en comparación con la semana pasada. Con esto, Sonora se mantiene en el puesto número uno de la tabla, siendo el estado que registra más defunciones por golpes de calor con un 35.1 por ciento a nivel nacional.

Veracruz, Baja California, Chiapas, Tamaulipas y Quintana Roo son las entidades que se mantienen bajo Sonora. Además, Sonora también tiene el puesto número uno de casos acumulados de daños a la salud por temperaturas naturales extremas en la temporada de calor 2025, registrando 217 casos de deshidratación y 28 casos de golpe de calor, siendo un total de 245 casos con un 18.2 por ciento a nivel nacional.

La Secretaría de Salud informó que en esta semana epidemiológica 32 se notificaron 90 casos y cinco defunciones asociadas a temperaturas naturales extremas a nivel nacional. Además, informaron que continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en las zonas norte del país, donde en Sonora se registrarán temperaturas de 40 a 45°C.

Defunciones por calor extremo

Recomendaciones para evitar un golpe de calor

La Secretaría de Salud da las siguientes recomendaciones para evitar un golpe de calor, aquí las indicaciones:

Mantente hidratado, toma al menos dos litros de agua al día

Evita exponerte al sol por tiempos prolongados

Utiliza ropa ligera

Lava tus manos antes y después de ir al baño

Utiliza gorra o sombrero y protector solar

Evita consumir alimentos en la calle

Además, las autoridades piden que, si presumes que alguien está sufriendo un golpe de calor, se debe buscar ayuda médica de inmediato y llevar a la persona a un lugar fresco, retirar el exceso de ropa y enfriar su cuerpo con agua fresca.

Fuente: Tribuna del Yaqui