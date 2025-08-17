Pronóstico del tiempo Sonora HOY: Ciudad Obregón tendrá calor extremo y tarde con LLUVIAS

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Ciudad Obregón amanece este domingo 17 de agosto de 2025 bajo un panorama que combina sol intenso, humedad elevada y la posibilidad de tormentas durante la tarde. El clima será cambiante y exigente para la población, por lo que será clave consulta el pronóstico del clima y el tiempo completo. Para que nada interrumpa tu jornada, aquí te compartimos todos los detalles.

Así será el clima en Ciudad Obregón este domingo

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la previsión de The Weather Channel, este domingo 17 de agosto la ciudad experimentará condiciones propias de la temporada de monzones en el noroeste del país, con momentos de cielo despejado, formación de nubosidad y episodios de tormenta.

Así será el clima en Ciudad Obregón este domingo. Foto: Conagua

Las primeras horas de la mañana se caracterizaron por un ambiente relativamente tranquilo, con cielo despejado y temperaturas que rondaron entre los 26 y 29°C. La sensación térmica, sin embargo, fue mayor, llegando hasta los 34 grados antes de las 9 de la mañana, lo que indica un inicio de día bochornoso debido a la alta humedad que se mantiene en la región. El viento, proveniente del noreste, fue ligero.

El índice UV en esas primeras horas se mantuvo bajo, pero rápidamente comenzó a aumentar conforme avanzaban las horas. Alrededor de las 14:00 horas, el termómetro alcanzará los 37 grados, con una sensación térmica que podría superar los 40. Aunque el cielo se presentará con intervalos de nubes y claros, hacia las 17:00 se prevé un cambio notable: la llegada de tormentas aisladas con probabilidad de lluvia del 30 por ciento, descargas eléctricas y ráfagas de viento de hasta 30 kilómetros por hora desde el suroeste.

Este escenario refleja la influencia del monzón mexicano que actualmente domina en el noroeste del país, favoreciendo precipitaciones fuertes en Sonora y Sinaloa. En Ciudad Obregón, aunque la lluvia no será generalizada, sí se espera que pueda provocar encharcamientos en zonas puntuales y aumentar la humedad ambiental, lo que intensifica la sensación de calor.

Para la noche, el ambiente se mantendrá cálido, con temperaturas alrededor de los 30 a 31°C y una sensación térmica que rondará los 34. El cielo se presentará parcialmente nublado, con probabilidades de lluvia cercanas al 20 por ciento, sobre todo en la franja final de la jornada. El viento, de baja intensidad, soplará del suroeste y sureste con rachas de hasta 20 kilómetros por hora, lo que dará ligeros respiros al calor acumulado durante el día.

En este punto, la humedad relativa alcanzará valores elevados, cercanos al 84 por ciento, haciendo que la percepción del ambiente sea más sofocante de lo que indican los números del termómetro. ¡Toma precauciones!

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua)