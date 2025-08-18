Clima en Hermosillo HOY: Intenso calor y TORMENTAS este lunes 18 de agosto de 2025

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- La ciudad de Hermosillo inicia este lunes 18 de agosto de 2025 con un ambiente húmedo y cálido que marcará el ritmo del día; no obstante, para la tarde se pronostican fuertes lluvias que podrían estar acompañadas de descargas eléctricas. Para que nada interrumpa tus actividades al aire libre en este inicio de semana, aquí te compartimos el pronóstico del clima completo. ¡Lee con atención!

Así será el clima en Hermosillo este lunes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y las previsiones de The Weather Channel, el día en la capital sonorense estará marcado por temperaturas que rondarán los 37°C como máxima y mínimas cercanas a los 27°C, con una humedad promedio del 80 por ciento, lo que intensifica la sensación térmica y genera un ambiente sofocante.

Clima en Hermosillo para HOY lunes 18 de agosto. Foto: Conagua

La jornada comenzó desde las primeras horas con cielo nublado y temperatura de 27 grados, aunque con una sensación térmica cercana a los 30. El viento, débil y proveniente del este, apenas alcanza los 10 kilómetros por hora, lo que limita la posibilidad de refrescar la atmósfera. Conforme avanza la mañana, el cielo se despejará parcialmente, elevando la temperatura rápidamente hasta los 31°C hacia las 9:00.

Alrededor del mediodía y hasta las primeras horas de la tarde, Hermosillo enfrentará su punto más crítico en cuestión de calor. Los termómetros oscilarán entre los 35 y 37°C, con sensación de hasta 39, acompañados de cielos parcialmente nublados. A pesar del predominio del sol, el pronóstico advierte la probabilidad de tormentas hacia las 17:00, con 30 por ciento de posibilidad de lluvia, descargas eléctricas y acumulaciones puntuales de hasta 2.3 milímetros (mm).

El viento, proveniente del oeste, se mantendrá ligero con rachas de hasta 24 kilómetros por hora. Al caer la noche, la temperatura apenas descenderá a 30 grados. El cielo se mantendrá mayormente nublado y la sensación térmica se mantendrá en torno a los 34 grados, mientras la probabilidad de lluvias se reducirá al dos por ciento. El viento soplará suave desde el noreste y la visibilidad será amplia, aunque con condiciones húmedas que prolongarán la sensación sofocante.

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua)