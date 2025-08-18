Clima en Sonora: Alertan de LLUVIAS FUERTES y DESCARGAS ELÉCTRICAS esta NOCHE de LUNES 18 de agosto

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Comienza una nueva semana y las autoridades climatológicas siguen advirtiendo que se esperan lluvias. Para este lunes 18 de agosto de 2025 en la NOCHE, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierten que se pueden desarrollar lluvias fuertes, descargas eléctricas y hasta caída de granizo en las siguientes regiones de Sonora y en el siguiente horario; aquí en TRIBUNA te contamos todo el reporte climatológico completo.

De acuerdo con el reporte vespertino de la Conagua de hoy lunes 18 de agosto, de 18:00 a 21:00 horas se pronostican lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo para las regiones norte, centro, este, costa y sur de Sonora. El pronóstico también indica que se pueden esperar vientos de 20 a 30 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 40 a 60 km/h. Por su parte, el SMN indica que las lluvias puntuales fuertes en Sonora para esta noche se deben a la interacción del monzón mexicano con la inestabilidad atmosférica; no solo serán las lluvias, sino también descargas eléctricas y caída de granizo.

Mientras que la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) señala que continuará la inestabilidad en el ambiente debido al ingreso de humedad de la costa, esto podría generar acumulados importantes en las regiones norte y centro del estado. "Se prevé que la actividad convectiva empiece a desarrollarse durante la tarde-noche en las inmediaciones de Moctezuma y comunidades locales, para posteriormente extenderse hacia el río Sonora con probabilidad de desplazamiento hacia municipios del centro del estado", indicó la dependencia mediante redes sociales.

Lluvia en Hermosillo para este lunes 18 de agosto

De acuerdo con The Weather Channel, en Hermosillo, capital de Sonora, hoy lunes 18 de agosto se espera una noche lluviosa. A las 19:00 horas se tendrá lluvia fuerte, para las 20:00 horas se tendrá también lluvias fuertes y para las 21:00 horas se registra posibilidad de chubascos. Mientras que las temperaturas serán de 27°C a 30°C.

Este es el estado del clima para hoy en la noche en Hermosillo

¿Cómo será el clima para mañana martes 19 de agosto?

Según el pronóstico de la Conagua, se espera que sea una mañana con ambiente templado y cálido en la costa. Durante la tarde se tendrá un ambiente caluroso a muy caluroso con temperaturas de 40°C a 45°C, pero también con la posibilidad de lluvias puntuales muy fuertes, con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Sonora. Recuerda no dejar de consultar TRIBUNA para enterarte de todo el pronóstico del clima en la mañana, tarde y noche. ¡Linda noche de lunes!

Fuente: Tribuna del Yaqui