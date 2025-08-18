Clima en Sonora HOY: Calor extremo, lluvias fuertes y ráfagas de viento este 18 de agosto

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- El clima en Sonora estará lleno de contrastes este lunes 18 de agosto de 2025. Mientras siguen las altas temperaturas en la entidad, propias del verano, el monzón mexicano provocará fuertes lluvias en diversos municipios. Para que nada interrumpa tu jornada este inicio de semana, aquí en TRIBUNA te compartimos el pronóstico del tiempo completo. ¡Sigue leyendo!

Así será el clima en Sonora HOY lunes 18 de agosto

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este lunes Sonora vivirá un contraste de temperaturas extremas y precipitaciones puntuales.

Clima en Sonora hoy 18 de agosto. Foto: Conagua

Durante la mañana, el clima en Sonora se presenta mayormente cálido, con un ambiente templado en las sierras. El cielo oscilará entre medio nublado y despejado, lo que permitirá que el sol comience a intensificar la sensación térmica. En municipios del norte y sur, como Hermosillo y Ciudad Obregón, los termómetros rondarán entre 27 y 30°C, aunque la humedad hará que la sensación se acerque a los 33. En la región serrana, el amanecer ofrece un respiro con temperaturas más frescas.

A medida que avance el día, el ambiente se tornará muy caluroso, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 40 y 45°C en gran parte del territorio sonorense. Hermosillo podría registrar las condiciones más intensas, con una sensación térmica cercana a los 47 grados bajo el sol directo. Al mismo tiempo, se prevén lluvias puntuales fuertes en distintas zonas del estado, acompañadas de descargas eléctricas y la posibilidad de granizo, sobre todo en municipios del norte y oriente.

La Conagua recomienda extremar precauciones ante posibles inundaciones repentinas, crecidas en ríos y arroyos, así como deslaves en áreas montañosas. Además, el viento de dirección variable alcanzará rachas de entre 40 y 60 kilómetros por hora, lo que podría complicar la navegación en zonas costeras y el tránsito vehicular en carreteras.

Con la llegada de la noche, el termómetro descenderá ligeramente hasta rondar los 28 grados en las principales ciudades, aunque la humedad mantendrá una sensación térmica cercana a los 32. El viento seguirá presente, aunque con menor intensidad, y las precipitaciones podrían prolongarse hacia la madrugada, manteniendo el ambiente inestable. A pesar del descenso en las temperaturas, el clima seguirá siendo bochornoso en gran parte de la entidad.

¡Toma precauciones! Y mantente atento a los comunicados de Protección Civil y las autoridades meteorológicas.

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua)