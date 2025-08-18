'Hunter', un miembro valioso en la lucha contra las adicciones en Navojoa

Comparta este artículo

Navojoa, Sonora.- Con una actitud juguetona, un olfato infalible y una misión muy especial, 'Hunter' es el encargado de cuidar y vigilar a quienes están reconstruyendo su vida en el Centro de Rehabilitación ‘Narconon’ en Navojoa.

'Hunter' es un perro de la raza beagle, sin embargo, a pesar de sus escasos 24 meses de edad, hoy es un miembro fundamental para Narconon, ya que es el encargado de mantener el espacio libre de drogas.

Hunter viene de Pomona, en Kansas, del Centro Internacional 'Iron Heart', el cual es el encargado de entrenar a los perros colaboradores… Cuando un estudiante recién llega al programa se le hace una verificación física, pero también en su equipaje para asegurarnos de que no traiga alguna droga y ese es el trabajo de Hunter", indicó José Inés Buitimea Yocupicio, director de Narconon.

Señaló que Hunter puede detectar más de cuatro tipos de drogas y con su olfato entrenado recorre dormitorios, pasillos y mochilas, ayudando a mantener el espacio libre de sustancias, pero también lleno de alegría.

Fuente: Tribuna del Yaqui