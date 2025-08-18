Oomapas Navojoa buscará cerrar el año con 42 pozos de agua para resolver el desabasto

Comparta este artículo

Navojoa, Sonora.- La búsqueda del agua se ha convertido en el principal reto para el Organismo Operador Municipal del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa (Oomapasn), quien se ve obligado a perforar pozos para poder abastecer los hogares de la ciudad.

Históricamente, el sector oriente es la zona más afectada por el desabasto de agua potable, sin embargo, debido a la sequía que azota a la región, este año algunas colonias del sector poniente comenzaron a verse afectadas.

Los pozos

Jorge Alberto Elías Retes, presidente municipal, mencionó que actualmente el Oomapasn cuenta con 28 pozos de agua, sin embargo, el objetivo será contar con 42 para poder cubrir las necesidades de abastecimiento en la ciudad antes de concluir el presente año.

No es un tema sencillo ir a la búsqueda del agua, se tiene que hacer tres estudios geofísicos para ver cuál es la parte más precisa o indicada para perforar, así se ha hecho en todos los lugares donde se va a perforar… Año pasado 4 pozos se conectaron, este año se contemplan 14 pozos más", afirmó el munícipe.

Durante el último mes, se ha realizado la perforación o equipamiento de cuatro nuevos pozos, los cuales son: Pozo 516, El Vivero, Las Ánimas y El Estadio, por lo que ahora deberán realizar trabajos de conducción para conectar estas nuevas fuentes de abastecimiento a la red principal de distribución.

La Conagua ya nos ayudó a sacar el estudio de cuánto necesita máximo un habitante al día y son 260 litros, si un nuevo pozo nos da 50 litros por segundo (l/s) y el día tiene 86 mil 400 segundos, pues este pozo va a dar alrededor de cuatro millones 300 mil litros diarios y si los dividimos entre los 260 litros que ocupa la gente, estamos hablando de aproximadamente 16 mil 500 habitantes (por pozo)", precisó Artidoro Lagarda Yescas, director de Oomapasn.

Fuente: Tribuna del Yaqui