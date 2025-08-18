Pronóstico del tiempo en Sonora: ¿LLOVERÁ HOY en Ciudad Obregón? Clima del 18 de agosto

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- ¿Este primer día de la semana tienes planeado realizar actividades al aire libre en Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme? Si la respuesta es afirmativa, ya sea por motivos laborales o recreativos, es clave que consultes el pronóstico del clima y el tiempo que advierten las autoridades meteorológicas. Para que nada interrumpa tu jornada, aquí te presentamos todos los detalles.

Así será el clima en Ciudad Obregón este lunes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, en las primeras horas del día, alrededor del amanecer, Ciudad Obregón registró temperaturas cercanas a los 27°C, con cielo parcialmente despejado y sensación térmica de hasta 30 grados debido a la alta humedad, que alcanzó valores de más del 80 por ciento. La calma en el viento permitió que el ambiente se mantuviera sofocante desde la madrugada.

Así será el clima en Ciudad Obregón este lunes. Foto: Conagua

Con el avance de la mañana, el termómetro ascenderá rápidamente, llegando a los 33°C alrededor de las 09:00 horas. El cielo estará mayormente soleado, con baja probabilidad de lluvias (estimada en apenas cuatro por ciento), e índices de radiación ultravioleta en niveles bajos a moderados. Sin embargo, conforme se acerque el mediodía la radiación aumentará hasta niveles muy altos, con un índice UV de 9 hacia las 11:00 horas. En este periodo se recomienda el uso de protector solar, ropa ligera y mantenerse hidratado.

Por la tarde, el calor se intensificará. Se prevé que las temperaturas alcancen hasta 37 o 38 grados, con una sensación térmica que podría llegar a los 42°C debido a la humedad persistente. El cielo presentará intervalos de nubes y claros, lo que favorecerá un ambiente bochornoso. Al anochecer, el ambiente seguirá siendo caluroso, con registros que rondarán los 30 a 33 grados, sin posibles lluvias o tormentas. El cielo se mantendrá parcialmente nublado y la humedad incrementará la sensación térmica hasta los 35 o 38 grados.

Aunque la probabilidad de lluvia se mantiene baja en Ciudad Obregón —alrededor de uno por ciento—, el resto de Sonora experimentará condiciones diferentes: se prevén lluvias fuertes en regiones serranas, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Estas precipitaciones podrían generar inundaciones repentinas, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como encharcamientos en zonas urbanas.

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua)