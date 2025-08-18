Revelan cartelera: Lista COMPLETA de ARTISTAS que se presentarán en la Expofest Cajeme 2025

Ciudad Obregón, Sonora.- Grandes expectativas, emoción y sorpresa fue lo que se vivió en la presentación de la cartelera oficial de artistas que se presentarán en la Expofest Cajeme 2025. Pues hoy lunes 18 de agosto de 2025, se dio a conocer la lista completa de quienes vendrán a ser parte de este nuevo espacio de los cajemenses que se retoma después de mucho tiempo. Aquí TRIBUNA te cuenta todos los detalles.
En el Teatro del Pueblo se presentarán los siguientes artistas:
- 7 de noviembre- Matisse
- 8 de noviembre-Edición Especial La Propuesta
- 9 de noviembre- La Brissa / Alán Arrieta
- 14 de noviembre- Ingrid Contreras / Cuatro Cuartos
- 15 de noviembre-Tropicalísimo Apache / Reynaldos de la Sierra / Contacto norte
- 16 de noviembre- Parranda Tour / Virlán García / Alta consigna / Perdidos de Sinaloa
- 21 de noviembre-María León / Yahir
- 22 de noviembre-Laberinto / La Kaña / Sonoreños del Compa Tico
- 23 de noviembre- Luis Ángel 'El Flaco' / Juan Ortega y su grupo
Auditorio de las Estrellas:
- 7 de noviembre-Mike Salazar
- 8 de noviembre- Lasso / Octubre Doce
- 9 de novimebre- Gaby Mendoza Show
- 13 de noviembre- Festival Cuatro Elementos
- 14 de noviembre- La Tierra SA / Madafakers
- 16 de noviembre-Tributo al Payaso Plim Plim y la granja de Zenón
- 16 de noviembre- Kevin AMF
- 21 de noviembre-Diferente nivel
- 22 de noviembre- Los Yonic's / Los Caminantes
- 23 de noviembre-Tributo a Lara Campos y Bely y Beto
Hay que recordar que la Expofest Cajeme 2025 se realizará del 7 al 23 de noviembre, tras no haberse realizado desde la pandemia del Covid-19, cabe señalar que la última edición de la feria se realizó en 2019. Se espera que esta nueva edición sea sumamente familiar y ayude a reactivar la economía del municipio. Hay que recordar que esta fue una promesa de campaña del actual alcalde Javier Lamarque Cano.
El costo del boleto es de $60 por persona y se tendrán promociones especiales. Víctor Manuel Landeros Arvizu, presidente del patronato organizador, mencionó que se tendrán 25 juegos nuevos y, además, puntualizó que se busca dar a conocer a los emprendedores de Cajeme. Aunado a esto, existirá una parte cultural que próximamente se estará dando a conocer.
Fuente: Tribuna del Yaqui