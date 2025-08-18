Revelan cartelera: Lista COMPLETA de ARTISTAS que se presentarán en la Expofest Cajeme 2025

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Grandes expectativas, emoción y sorpresa fue lo que se vivió en la presentación de la cartelera oficial de artistas que se presentarán en la Expofest Cajeme 2025. Pues hoy lunes 18 de agosto de 2025, se dio a conocer la lista completa de quienes vendrán a ser parte de este nuevo espacio de los cajemenses que se retoma después de mucho tiempo. Aquí TRIBUNA te cuenta todos los detalles.

En el Teatro del Pueblo se presentarán los siguientes artistas:

7 de noviembre- Matisse

8 de noviembre-Edición Especial La Propuesta

9 de noviembre- La Brissa / Alán Arrieta

14 de noviembre- Ingrid Contreras / Cuatro Cuartos

15 de noviembre-Tropicalísimo Apache / Reynaldos de la Sierra / Contacto norte

16 de noviembre- Parranda Tour / Virlán García / Alta consigna / Perdidos de Sinaloa

21 de noviembre-María León / Yahir

22 de noviembre-Laberinto / La Kaña / Sonoreños del Compa Tico

23 de noviembre- Luis Ángel 'El Flaco' / Juan Ortega y su grupo

Parte de los artistas que se presentarán

Auditorio de las Estrellas:

7 de noviembre-Mike Salazar

8 de noviembre- Lasso / Octubre Doce

9 de novimebre- Gaby Mendoza Show

13 de noviembre- Festival Cuatro Elementos

14 de noviembre- La Tierra SA / Madafakers

16 de noviembre-Tributo al Payaso Plim Plim y la granja de Zenón

16 de noviembre- Kevin AMF

21 de noviembre-Diferente nivel

22 de noviembre- Los Yonic's / Los Caminantes

23 de noviembre-Tributo a Lara Campos y Bely y Beto

Hay que recordar que la Expofest Cajeme 2025 se realizará del 7 al 23 de noviembre, tras no haberse realizado desde la pandemia del Covid-19, cabe señalar que la última edición de la feria se realizó en 2019. Se espera que esta nueva edición sea sumamente familiar y ayude a reactivar la economía del municipio. Hay que recordar que esta fue una promesa de campaña del actual alcalde Javier Lamarque Cano.

El costo del boleto es de $60 por persona y se tendrán promociones especiales. Víctor Manuel Landeros Arvizu, presidente del patronato organizador, mencionó que se tendrán 25 juegos nuevos y, además, puntualizó que se busca dar a conocer a los emprendedores de Cajeme. Aunado a esto, existirá una parte cultural que próximamente se estará dando a conocer.

Fuente: Tribuna del Yaqui