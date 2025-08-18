Sonora: Arranca Alfonso Durazo con construcción de vivienda social en Hermosillo

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, dio inicio a la construcción de vivienda social en Hermosillo, obra a cargo de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), para garantizar el acceso a la vivienda económica para las familias sonorenses.

El titular del Ejecutivo estatal destacó que, en Sonora, esta es una de las primeras acciones que se impulsan pertenecientes al plan nacional para el acceso a la vivienda digna de las familias y los trabajadores, plan que busca atender de manera prioritaria a quienes viven en condiciones de marginación, en comunidades rurales, indígenas o con carencias sociales.

El gobernador, acompañado por los senadores por Sonora a nivel nacional, así como por integrantes de su gabinete, empresarios y representantes de cámaras empresariales, garantizó que es un momento histórico, ya que se tiene un rezago de construcción y de acceso a vivienda social desde hace más de 10 años.

"El fracaso de programas de vivienda anteriores fue que se construyeron alejados de escuelas y centros de trabajo. Ahora, elegimos cuidadosamente los predios para dotar de vivienda digna a las familias. Este programa es fundamental para el Gobierno de Sonora, con el apoyo presupuestal del gobierno de la presidenta Sheinbaum, para resolver la necesidad de vivienda de 33 mil familias sonorenses", señaló el gobernador durante el evento.

El programa nacional de vivienda, impulsado por el Gobierno de México, proyecta la construcción 1.8 millones de viviendas a nivel nacional.

Se proyecta construir 33,800 viviendas en Sonora durante el sexenio de la presidenta, Claudia Sheinbaum, para familias que cuentan con créditos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Fuente: Tribuna