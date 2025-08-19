Alerta en Etchojoa por casos de violencia contra la mujer; son el delito más recurrente

Comparta este artículo

Etchojoa, Sonora.- A pesar de los esfuerzos de las autoridades para reducir los índices de agresiones en contra de la mujer, la violencia familiar continúa siendo el delito más recurrente en el municipio de Etchojoa.

De acuerdo a las estadísticas de la Secretaría de Seguridad Pública, los reportes de violencia familiar representan hasta un 90 por ciento de las llamadas que recibe el número de emergencias 911, situación que alerta a las autoridades.

El problema

Yadira Janeth Ibarra Cota, asesor jurídico del Instituto Municipal de la Mujer en Etchojoa, reveló que diariamente la dependencia recibe a mujeres que buscan asesoría legal para detener este círculo de violencia en su familia; sin embargo, se estima que el número de víctimas sea aún más alto.

Nosotras, como instituto, estamos muy enfocadas en atender a mujeres que son víctimas de violencia. Desafortunadamente, en el municipio de Etchojoa tenemos estadísticas alarmantes; recibimos casi a diario a mujeres buscando asesoría legal por el concepto de violencia familiar; alrededor del 60 por ciento de las asesorías que ofrecemos son referentes a ese tema", reveló.

Por ello, invitó a las mujeres que sufren cualquier tipo de violencia a denunciar a su agresor, ya que sólo así podrán mantenerse a salvo y mejorar la calidad y entorno de vida de su familia.

Ahorita contamos con el Centro de Mujeres Libre de Violencia, así como un programa que se llama Abogadas de las Mujeres, el cual es un proyecto federal que nos ayuda a canalizar los casos alarmantes, los cuales se necesitan atender de manera urgente… No están solas, estamos para apoyarlas", puntualizó.

Hasta el cierre del mes de julio, el municipio de Etchojoa acumulaba un total de 563 reportes de violencia familiar ante el 911, lo cual significa que, en promedio, alrededor de 80 mujeres al mes son agredidas.

