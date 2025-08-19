Alfonso Durazo da 'banderazo' a Rutas de la Salud en Sonora y agradece a Claudia Sheinbaum

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este martes 19 de agosto de 2025, durante la conferencia presidencial 'Mañanera del Pueblo', encabezada por la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo, Alejandro Svarch Pérez, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS-Bienestar) presentó los avances de la estrategia para fortalecer la atención en estos centros. Habló del Laboratorio en tu clínica y el inicio del programa de Rutas en la Salud, el cual fue celebrado por el gobernador Alfonso Durazo.

Laboratorio en tu Clínica: Así avanzará

Respecto al programa Laboratorio en tu Clínica, Svarch Pérez informó que en el Estado de México (Edomex) registró 576 unidades tomadoras de muestra en funcionamiento, 497 mil 300 estudios procesados y 41 mil 900 pacientes atendidos. Agregó que a partir del 31 de agosto, Laboratorio en tu Clínica incorporará a Ciudad de México (CDMX), Tlaxcala, Quintana Roo y Baja California Sur al programa con hasta 74 unidades de muestra por entidad.

Alfonso Durazo dio el 'banderazo' a las Rutas de la Salud. Foto: Gobierno de México

Colima se unirá al programa el 15 de septiembre y entre los meses de octubre a diciembre se incorporarán los estados restantes de México, puntualizó el director del IMSS-Bienestar.

Arranca Rutas de la Salud

En esta misma intervención, se presentó lo que se considera "la estrategia más relevante del IMSS Bienestar" en materia de abasto: las Rutas de la Salud, desarrollada con la Secretaría de Salud y Birmex. El funcionario apuntó que con este se mejorará la distribución de insumos para el área de la Salud. Abarcará:

10 mil 497 kits de medicamentos

Ocho mil 61 unidades médicas beneficiadas

Mil seis rutas de entrega en tan solo cinco días (del 19 al 23 de agosto).

Finalmente, 23 gobernadores de estados mexicanos dieron el banderazo para que la Ruta de la Salud comience. Uno de los participantes fue el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, quien envió un mensaje de agradecimiento a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo.

En su breve intervención, Durazo Montaño apuntó que le da "muchísimo gusto ser parte de este día histórico. No exagero al calificarlo así". El mandatario morenista declaró que este día iniciará la repartición de nueve millones de piezas con una inversión de 580 millones de pesos: "Estas rutas de la salud nos van a permitir cubrir 284 instalaciones médicas que tenemos en todo el estado".

Y lo más importante, nos permitirá llegar al Sonora profundo, a aquellos que nunca les ha tocado nada y que hoy, con esta decisión suya que tanto reconocemos, nos permitirá acercarnos al objetivo original de nuestro movimiento: La universalización de la Salud Gratuita", mencionó el gobernador de Sonora.

Finalmente, Alfonso Durazo felicitó a la presidenta de México, ya que en sus caminos por Sonora "a ras de suelo", ha escuchado cosas "muy bonitas" de la mandataria. ¿Qué opinas tú de este proyecto?

Fuente: Tribuna / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'