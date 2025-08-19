Avanza registro de sonorenses en el programa Pensión Mujeres Bienestar; suman 10 mil registros

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- El programa Pensión Mujeres Bienestar, que busca apoyar a mujeres de 60 a 64 años en situación vulnerable, ha tenido una respuesta positiva en Sonora. Pues hasta el momento se han tenido más de 10 mil registros.

Octavio Almada Palafox, titular de la Secretaría de Bienestar en Sonora, mencionó que, en tan solo 18 días, más de 40 mil mujeres se han registrado para acceder al apoyo económico de tres mil pesos bimestrales como parte de una estrategia nacional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El compromiso es claro: dignificar la vida de las mujeres sonorenses y garantizar su tranquilidad mediante este tipo de programas", destacó.

Afirmó que tan solo en Hermosillo se han superado los 10 mil registros. El proceso de inscripción estará abierto hasta el 30 de agosto, tanto en línea como en módulos presenciales. Para más información, está el sitio web https://mujeresbienestar.sonora.gob.mx.

El programa forma parte de una política integral de bienestar social que también contempla pensiones para adultos mayores y atención médica domiciliaria en todo el estado", concluyó. La meta del programa es registrar al menos a 3.2 millones de mujeres de 60 a 64 años en todo el país.

Fuente: Tribuna del Yaqui