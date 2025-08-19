Buscan generar mayores condiciones de lluvia en la cuenca del Río Mayo

Comparta este artículo

Navojoa, Sonora.- El Consejo de Cuenca del Río Mayo contempla el proyecto de reforestación en la parte alta de la sierra del sur de Sonora para generar mayores condiciones de lluvia en la región, especialmente en el Río Mayo.

"Hemos atravesado sequía muy severa y poco hemos trabajado en apoyar a las plantas que nos pueden proporcionar, aparte de un servicio a las actividades ganaderas, también nos apoyan en la generación de condiciones de lluvia", indicó Alfredo Álvarez Fuentes, presidente del Consejo de Cuenca del Río Mayo.

Álvarez Fuentes señaló que en el vivero municipal se cuenta con plantas nativas como Palo Colorado, Amapa y Mezquite, las cuales sirven para la producción de cercos, pero sobre todo para la generación de condiciones de lluvia, ya que debido a la sequía en la región, se necesitan lluvias extraordinarias para rescatar el ciclo agrícola.

Pero además, precisó que también se buscará sembrar otro tipo de plantas no endémicas como el Palo Fierro; sin embargo, son poco consumidoras de agua y ayudan a brindar sombra a la población y a mejorar el ciclo del agua.

Estamos también tratando de revisar su adaptabilidad a esta región, como una planta que puede proporcionar sombra a la población, además de ser poco consumidora de agua", expresó.

