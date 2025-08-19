Certifican carrera de Medicina en Unison campus Cajeme

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- El Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica (Comaem) certificó el programa educativo de medicina de la Facultad Interdisciplinaria de Ciencias Biológicas y de Salud de la Universidad de Sonora, campus Cajeme.

Joel Arias Martínez, jefe del departamento de salud en el campus, destacó los beneficios del reconocimiento. "Hemos estado trabajando y mejorando continuamente; este organismo nos ha permitido dar este paso tan importante para el programa con mayor demanda en este campus", mencionó.

Arias Martínez señaló que para Unison Cajeme representa un orgullo haber logrado tal reconocimiento. "Lo trabajamos desde hace dos años, fue un arduo trabajo, pero finalmente se logró. Este reconocimiento nos permite que nuestros jóvenes salgan capacitados para ejercer en otros países", destacó.

Entre otros aspectos, se evalúan la estructura académica, el apoyo administrativo, los recursos, la interacción con otras instituciones y demás. Cada año en el campus Unison Cajeme, se gradúan entre 110 y 190 estudiantes de medicina.

Fuente: Tribuna del Yaqui