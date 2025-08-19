Clima Ciudad Obregón HOY 19 de agosto: Advierten calor extremo y TORMENTAS SECAS en Sonora

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- El intenso verano continúa marcando el ritmo en el sur de Sonora, y este martes 19 de agosto de 2025 no será la excepción para los habitantes de Ciudad Obregón, quienes amanecerán con condiciones de cielo despejado y una jornada que promete temperaturas extremas que podrían superar los 42°C. Para que tomes precauciones y nada interrumpa tu jornada, aquí te compartimos el pronóstico del clima y el tiempo completo.

Así será el clima en Ciudad Obregón HOY martes 19 de agosto

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e información de The Weather Channel, el día arrancará con un amanecer cálido, cercano a los 27 y 28°C, con sensación térmica que alcanzará hasta los 32°C debido a la humedad elevada, superior al 75 por ciento. El cielo permanecerá entre nubes y claros, con viento ligero proveniente del norte, lo que brindará una relativa calma en las primeras horas.

Así será el clima en Ciudad Obregón este martes. Foto: Conagua

La visibilidad será amplia y el índice UV bajo en ese lapso, aunque se recomienda precaución conforme avance la mañana. Hacia el mediodía, el termómetro subirá con rapidez, alcanzando temperaturas cercanas a los 36 y 37°C, y una sensación térmica superior a los 42°C. El sol dominará gran parte del cielo y el índice UV llegará a niveles muy altos, con valores cercanos a nueve, lo que implica riesgo para la piel en caso de exposición directa.

El viento continuará siendo débil, con rachas menores a los 20 kilómetros por hora, por lo que el ambiente caluroso será más sofocante. Durante la tarde, Ciudad Obregón registrará su punto máximo con temperaturas de hasta 40 y 42 grados. El cielo pasará de soleado a intervalos parcialmente nublados, un respiro visual que, sin embargo, no reducirá la sensación de calor, que se mantendrá arriba de los 44°C.

Aun cuando la probabilidad de lluvia es prácticamente nula en la zona, el contraste de calor extremo con humedad alta podría generar tormentas secas aisladas en áreas cercanas, fenómeno típico de la temporada de monzón en el noroeste del país.

Ya entrada la noche, el panorama cambiará con un cielo más cubierto y temperaturas que descenderán a los 31 y 32 grados. La sensación térmica rondará los 36°C. El viento aumentará ligeramente, con rachas de hasta 25 kilómetros por hora desde el oeste, generando un ambiente algo más tolerable. La probabilidad de lluvia se mantiene baja, con apenas un dos por ciento de posibilidades durante la madrugada, lo que refleja un riesgo mínimo de precipitaciones.

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua)