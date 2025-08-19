Clima en Sonora en la NOCHE: Advierten de LLUVIAS FUERTES para estas regiones del estado hoy 19 de agosto

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) están advirtiendo que durante la noche de este martes 19 de agosto se prevén lluvias fuertes en varias regiones del estado. Si tienes planes para esta noche, es mejor que conozcas el pronóstico del tiempo que TRIBUNA recopila para ti; aquí te compartimos todos los detalles del clima en Sonora.

El boletín vespertino de la Conagua señala que de 18:00 a 21:00 horas se pueden prever lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo, esto en las regiones este y sur de Sonora. Además, se están previendo vientos de 20 a 30 kilómetros por hora (km/h). Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional señala que estas condiciones climáticas son propias del monzón mexicano que entra en interacción con inestabilidad atmosférica. "Dichas lluvias se acompañarán con descargas eléctricas y posible caída de granizo; además, a partir del rango de fuertes, podrían generar encharcamientos, crecida de ríos, deslaves e inundaciones", dice el comunicado.

Mientras que la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) también señala que las tormentas se concentrarán en la región de la Sierra Madre y el norte del estado. "Se pronostica que en el transcurso de la tarde se generen algunas tormentas aisladas en dichas regiones con capacidad para producir chubascos fuertes, rachas de viento y descargas eléctricas. Asimismo, la probabilidad de que esta actividad se desplace hacia el centro del estado se mantiene baja", se afirma en el boletín de redes sociales.

Clima para Sonora hoy martes 19 de agosto en la noche

¿Cómo se puede esperar el clima para mañana miércoles 20 de agosto?

Según la Conagua, se tendrá un cielo nublado a medio nublado durante el día con lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Sonora, las mismas que podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, generar deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Ambiente fresco a templado durante la mañana y caluroso a muy caluroso por la tarde. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h en la región, con rachas de 40 a 60 km/h en la región. Se espera que por las precipitaciones se generen captaciones de 25 a 50 milímetros (mm).

