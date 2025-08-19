Clima en Sonora HOY martes 19 de agosto: Calor extremo y TORMENTAS ELÉCTRICAS

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Este martes 19 de agosto de 2025, el clima en Sonora será contrastante. Según las autoridades meteorológicas, para esta jornada se advierten las altas temperaturas, propias de la temporada veraniega, así como fuertes lluvias, las cuales estarán acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. Aquí todos los detalles sobre el tiempo para que tomes precauciones.

Así será el clima en Sonora este martes

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este martes 19 de agosto el monzón mexicano se mantiene como protagonista en el noroeste del país, interactuando con inestabilidad atmosférica y generando un escenario de lluvias puntuales muy fuertes en el estado de Sonora, acompañadas de actividad eléctrica y posibles granizadas.

Así será el clima en Sonora este martes. Foto: Conagua

Por la mañana, el panorama será relativamente tranquilo: se prevé cielo despejado a medio nublado y un ambiente cálido, aunque en las zonas serranas persistirá la sensación templada e incluso bancos de niebla que limitarán la visibilidad en carreteras. Las temperaturas mínimas se ubicarán entre los 25 y 30°C. Durante la tarde, el ambiente será distinto. El calor volverá a dominar con temperaturas máximas de entre 40 y 45°C en distintas regiones de Sonora, generando un ambiente muy caluroso, sobre todo en la zona norte y centro.

A la par, el ingreso de humedad y la presencia del monzón detonarían nublados densos con lluvias intensas, descargas eléctricas y la probabilidad de caída de granizo. Estas precipitaciones no solo refrescarán el ambiente, también podrían ocasionar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves en caminos rurales, inundaciones repentinas y encharcamientos en áreas urbanas.

Ya por la noche, la intensidad de las lluvias se mantendrá en algunas zonas del estado, particularmente en regiones serranas y del sur. Las rachas de viento, que podrían alcanzar entre 50 y 70 kilómetros por hora, representarán un riesgo adicional para la población, sobre todo en el centro y sur de Sonora, así como en zonas limítrofes con Sinaloa. La recomendación principal es evitar transitar por zonas inundadas, así como mantenerse atentos a los avisos de Protección Civil.

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua)