Clima Sonora hoy: Advierten calor de más de 40°C en Hermosillo este martes 19 de agosto

Hermosillo, Sonora.- En pleno verano, Hermosillo vuelve a colocarse entre las ciudades más calurosas de México. Este martes 19 de agosto de 2025 se espera una jornada marcada por temperaturas sofocantes que alcanzarán los 42°C durante la tarde, acompañadas de una humedad elevada que intensificará la sensación térmica en la capital sonorense. Para que tomes precauciones, aquí te compartimos el pronóstico del clima en la capital de Sonora.

Así será el clima en Hermosillo este martes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, este martes Hermosillo registrará temperaturas cercanas a los 27 y 28°C al amanecer, con cielo parcialmente nublado y una humedad del 76 por ciento que incrementará la sensación térmica hasta los 31 o 32°C. El viento soplará de manera ligera desde el noreste, con rachas de entre siete y 15 kilómetros por hora.

Así será el clima en Hermosillo este martes. Foto: Conagua

Conforme avance la mañana, el cielo tenderá a despejarse y hacia las 9:00 horas ya se prevé un ambiente soleado con 32 grados, aunque la sensación térmica alcanzará los 36. El punto crítico de este martes llegará alrededor de las 14:00 horas, cuando el termómetro ascenderá a los 39 y hasta los 42 grados, con cielo de nubes y claros. La sensación térmica podría superar los 43 grados en algunos sectores, especialmente donde el viento sople con menor intensidad.

El índice UV será extremadamente alto, alcanzando valores de ocho a nueve, lo que implica un riesgo severo de exposición solar sin protección. Por ello, se recomienda evitar actividades prolongadas al aire libre, hidratarse de manera constante y usar protección solar en todo momento.

Hacia las 17:00 horas, aunque el calor seguirá rondando los 39 grados, se percibirá un leve descenso en la sensación térmica debido a la entrada de viento del sur con rachas de hasta 29 kilómetros por hora. No obstante, el ambiente continuará siendo sofocante y seco, sin posibilidad de lluvias que refresquen la ciudad.

Al caer la noche, Hermosillo seguirá sin tregua. Entre las 20:00 y 23:00 horas, las temperaturas oscilarán entre los 33 y 36 grados, con cielo mayormente nublado. La sensación térmica se mantendrá cercana a los 35°C, mientras que el viento soplará del suroeste con rachas moderadas que no serán suficientes para generar frescura. Incluso en la madrugada, el termómetro apenas descenderá a los 30 grados, dejando un ambiente cálido que se prolongará hasta el amanecer del miércoles.

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua)