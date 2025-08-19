Comitiva de estudiantes de la Unison viaja a Taiwán como parte del Plan Sonora

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- La comitiva formada por seis jóvenes de la Universidad de Sonora (Unison) ya salió hacia Taiwán, donde se formarán durante 10 meses en instituciones de educación de ese país en materia de semiconductores y otros temas que aportan al Plan Sonora.

El próximo 1 de septiembre, iniciarán su capacitación en el país asiático en áreas estratégicas como electromovilidad, semiconductores y automatización, para que, a su regreso, puedan aportar al desarrollo tecnológico de Sonora.

Expectativas

La rectora de la Unison, Dena Camarena Gómez, destacó que estos jóvenes cuentan con las bases y el potencial para desempeñar un papel importante en algunas de las mejores universidades de Taiwán.

Así mismo, los invitó a compartir las expectativas que ellos mismos tienen sobre su experiencia internacional: "Quiero que me cuenten cuál es su plan, qué van a hacer allá en Taiwán, cómo se sienten, me gustaría escucharlos", dijo.

Durante 10 meses, señaló, estarán en ese epicentro mundial de la tecnología, lo que es un privilegio y una responsabilidad, ya que se convierten en precursores de las futuras generaciones y representan a la Unison, al estado y al país.

Los seis universitarios fueron seleccionados en la convocatoria que impulsa el Gobierno del Estado con el propósito de preparar capital humano de alto nivel.

Los estudiantes que parten hacia Taiwán son: Víctor Manuel Osorio Montaño, estudiante de Ingeniería en Sistemas; Fabiana Leyva Martínez, de Ingeniería Industrial y de Sistemas; Fernando Landell García, alumno de Ingeniería en Mecatrónica; Jesús Daniel Sánchez López, también de Mecatrónica; Llanira Raquel Alvarado Ruiz (desde el Campus Navojoa) y Francisco Alejandro Silva Conkle, de Ingeniería en Tecnología Electrónica.

40 estudiantes se formaron en la primera generación de jóvenes sonorenses que viajaron a Taiwán en 2024 y que ahora están replicando su conocimiento; además, fungieron como embajadores del estado para la atracción de nuevas inversiones para proyectos productivos.

