Convocan al Premio Estatal de la Juventud en Sonora; estos son los detalles

Ciudad Obregón, Sonora.- La titular del Instituto Sonorense de la Juventud (ISJ), Rebeca Valenzuela Álvarez, dio a conocer que la convocatoria para participar en el Premio Estatal de la Juventud 2025 en Sonora ya se encuentra abierta y tiene el objetivo de impulsar a los jóvenes de la entidad para que demuestren sus talentos en diferentes áreas y disciplinas.

La funcionaria comentó que, como parte de este tradicional evento, se reconocerá a los mejores trabajos y proyectos relacionados con temas como el deporte, la academia, protección animal, canto, salud mental, emocional, bandas de guerra, logros científicos y tecnológicos, oratoria, creación de contenidos positivos en plataformas digitales y redes sociales, entre otros temas de interés.

El Premio Estatal de la Juventud da cabida y reconocimiento, por una encomienda de nuestro gobernador Alfonso Durazo Montaño, a premiar, resaltar y reconocer el talento sonorense", destacó la también exdeportista y medallista olímpica.

Explicó que la convocatoria se encuentra abierta para diferentes categorías y disciplinas; además, dio a conocer que pueden participar adolescentes y jóvenes de entre 12 y 29 años de edad. Valenzuela Álvarez comentó que se elegirán 48 proyectos y trabajos destacados y cada uno de ellos se hará acreedor a un estímulo económico por el orden de los 120 mil pesos, lo cual consideró que no es una bolsa menor.

Fuente: Tribuna del Yaqui