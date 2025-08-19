De manera oficial: IEE Sonora clausura el proceso electoral judicial en el estado

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- De manera oficial, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEE) en Sonora clausuró el proceso electoral extraordinario 2024-2025, donde se votó por cargos judiciales en el estado.

Con la aprobación de los informes de cada una de las comisiones temporales, cerró el proceso electoral local de cargos judiciales al haberse resuelto, además, cada una de las impugnaciones para que el Congreso del Estado tome protesta a las autoridades electas el próximo 1 de septiembre.

Nery Ruiz Arvizu, consejero presidente del IEE Sonora, señaló que en esta nueva elección se alcanzaron aprendizajes y también se encontraron oportunidades ante el corto tiempo que se tuvo para la organización del proceso y la conformación de los comités municipales y distritales, así como la promoción del voto para 50 cargos entre magistrados y jueces. Finalmente, Ruiz Arvizu agradeció a las personas que participaron en la planeación de las elecciones.

Fuente: Tribuna del Yaqui