Entrega Alfonso Durazo ambulancias a Isssteson para el programa Médico en Casa

Hermosillo, Sonora.- Para contribuir al sistema universal de salud en Sonora y que los sonorenses cuenten con servicios de calidad y oportunos, el gobernador Alfonso Durazo entregó tres ambulancias al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson) como parte del programa Médico en Casa.

En su mensaje de entrega, el gobernador dijo que su visión es la regionalización, de tal manera que las personas que tengan necesidad no deban ser trasladadas hasta Hermosillo para acceder a servicios médicos, especialmente el magisterio y los burócratas derechohabientes del Isssteson.

Yo recuerdo que cuando estudiaba la primaria, no sé si estoy equivocado, pero tengo la idea de que los maestros de Bavispe estaban regionalizados en la zona de Obregón. Échense esa: uno, dos o tres días para llegar a Obregón, es absurdo, pero así era", contó.

Inversión

Acompañado por el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) sección 54, Javier Ceballos, y de Luis Antonio Castro Ruiz, del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Sonora e Instituciones Descentralizadas (Sutspes), Durazo Montaño garantizó una mejora en el servicio con la inversión para más equipo.

El gobernador reiteró que este tipo de acciones vienen a contribuir para el desfogue del Hospital 'Ignacio Chávez' en Hermosillo y para que en los municipios puedan realizarse más acciones de salud, como operaciones, sin tener que trasladar a los pacientes.

Finalmente, respaldó los programas que se impulsan desde el Gobierno Federal para llevar médicos y consultas básicas a los domicilios donde son más requeridos debido a sus condiciones; añadió que estas acciones ya se realizan en diferentes municipios de Sonora.

DATO

170,802 derechohabientes cuenta el Isssteson en Sonora, organismo que beneficia tanto a los trabajadores como a sus familias, principalmente de los magisterios, la Universidad de Sonora, burócratas estatales, órganos descentralizados y más.

CIFRA

4 hospitales y 30 módulos regionales de salud cuenta el Isssteson en todo Sonora para brindar atención.

Fuente: Tribuna del Yaqui