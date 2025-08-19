Gobierno de Durazo garantiza abasto de medicamentos con el arranque del programa Rutas de la Salud

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, dio el banderazo de salida oficial del programa Rutas de la Salud, impulsado por el Gobierno de México, durante su participación virtual en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Acompañado de Gabriela del Carmen Nucamendi Cervantes, titular de la Coordinación Estatal de los Servicios de Salud de IMSS-Bienestar Sonora, y de José Luis Alomía Zegarra, secretario de Salud Pública del estado, Durazo Montaño destacó que con este nuevo sistema de distribución de medicamentos se busca mejorar significativamente el acceso, sobre todo en las regiones rurales que han padecido desabasto por décadas.

Me da muchísimo gusto ser parte de este día histórico; no exagero al calificarlo así. Iniciamos hoy la distribución de nueve millones de piezas con una inversión de 580 millones de pesos; estas Rutas de la Salud nos van a permitir cubrir las 284 instalaciones médicas que tenemos en todo el estado y, lo más importante, nos permitirán llegar al Sonora profundo, a aquellos que nunca les ha tocado nada", subrayó.

Esta estrategia fortalecerá la red de distribución hacia hospitales, clínicas y centros de salud públicos, priorizando la cobertura en zonas rurales y de difícil acceso. En Sonora, el programa asegurará el suministro puntual y adecuado a todas las unidades médicas en operación.

El nuevo modelo logístico busca restablecer la confianza de pacientes y personal médico en el sistema de salud. En Sonora, las Rutas de la Salud estarán integradas por 15 unidades vehiculares de reparto: tres de 1.5 toneladas, seis de 3.5 toneladas, tres con caja sanitaria y tres con caja refrigerada.

Fuente: Tribuna del Yaqui