"Han sido los dos años más difíciles de nuestras vidas": Familia de Alma Lourdes exige justicia

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Este 19 de agosto se cumplen dos años del feminicidio de la joven Alma Lourdes Llamas Valenzuela, hecho que conmocionó profundamente a la comunidad. Idalia Valenzuela, madre de Alma Lourdes, en entrevista con TRIBUNA, recordó lo duro que ha sido tratar de continuar con sus vidas.

"Ha sido un proceso muy complicado para toda la familia y principalmente para Lia Victoria. Ha sido muy doloroso el no contar con la presencia de Alma; hay días en los que, si tenemos un poquito de tranquilidad y paz, nos hacemos creer que ella nos acompaña; eso aminora un poquitito el dolor", comentó.

Le duele bastante tener que visitar a su hija en el cementerio, donde nunca imaginó tener que dejar a una de sus hijas. "Vamos a ir a adornarle, estar un rato con ella, le haremos una misa y una convivencia familiar para unirnos más, contando anécdotas suyas; es la idea que tenemos desde que ella ya no está, unir más a nuestra familia", comentó a TRIBUNA.

Lamenta que, luego del duro y doloroso proceso hasta llegar a la sentencia, tenga que continuar en audiencias porque la defensa del sentenciado metió rebeldía el pasado mes de junio para evitar la reparación del daño. "Pensábamos que todo estaba caminando y nos topamos con una sorpresa de regresar a las audiencias, situación que en lo personal me afecta demasiado emocionalmente, pues me regresan a ese día", lamentó Idalia.

Esperaba cerrar por completo el ciclo; sin embargo, señala que esto solo viene a reabrir las heridas. "Se me hace muy injusto, pues esto ya estaba terminado; lo que me hace pensar es que pueden tener amistad con el juez. No se trata del dinero; para mí no hay ningún dinero en el mundo que cubra la ausencia de Alma, ni para mi nieta ni para mis otras hijas", lamentó.

Tuvieron que pasar 14 meses desde el feminicidio hasta la fecha en que se dictara sentencia a Hilario, por los hechos ocurridos el 19 de agosto del 2023 dentro de la carnicería en la que Alma trabajaba. Fueron 69 años y 9 meses de prisión la condena que purga Hilario ‘N’, feminicida de Alma Lourdes.

Fuente: Tribuna del Yaqui