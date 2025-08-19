Impulsan Universidad Estatal de Sonora y Sistema Estatal Penitenciario la reinserción social con educación

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Para acercar la educación universitaria a personas privadas de su libertad, con el propósito de fortalecer su reinserción social y mejorar sus oportunidades de vida, la Universidad Estatal de Sonora (UES) y el Sistema Estatal Penitenciario (SIEP) de la Secretaría de Seguridad Pública formalizaron un convenio interinstitucional.

La rectora Martha Patricia Patiño Fierro subrayó que este acuerdo permitirá que 50 personas accedan, sin costo, a programas de UES Virtual, como una herramienta de transformación que les ayude a recuperar el sentido de la vida y sus oportunidades, además de 50 personas más el siguiente año como parte del Plan Estatal de Desarrollo impulsado por el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Este convenio nos permitirá traspasar los muros de los centros penitenciarios y acompañar a quienes, en algún momento, volverán a la sociedad, para que lo hagan con una visión distinta, con un espíritu fortalecido y con la certeza de que la educación transforma vidas", expresó Patiño Fierro.

Por su parte, el coordinador estatal del SIEP, Jesús Abel Guirado Orduño, y el presidente del Patronato de Reinserción Social, Jorge Pesqueira Leal, coincidieron en que la colaboración con la UES abre una oportunidad histórica de acceso a la educación superior para personas en reclusión, lo que contribuye a un proceso de reinserción más humano y efectivo.

Fuente: Tribuna del Yaqui