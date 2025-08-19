Más cierres de empresas en Cajeme según Canaco; alcalde asegura que son más las que abren

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Ciudad Obregón se pronunció sobre la pérdida y generación de empleos en Cajeme, derivadas del constante cierre de empresas en la región.

"Hubo un incremento que se disparó porque las plataformas digitales obligaron a darles seguro social a todos los trabajadores, pero la cantidad de empresas disminuyó", mencionó Gustavo Cárdenas García. "Estamos muy mal, hay muchas empresas del sector primario que van a cerrar próximamente, nos señalan que ya es insostenible la situación económica para el comercio formal, que poco a poco ha ido disminuyendo por migración a la informalidad", afirmó.

El impacto por el escaso escurrimiento que ha tenido la presa, que se encuentra en apenas el 15 por ciento de su capacidad. "No es suficiente para que el próximo ciclo tengamos cultivos, siendo que la economía de la región sigue siendo en su mayoría por la agricultura y ganadería; claro que eso nos está pegando", agregó.

Son más los que abren que los que cierran: Lamarque

En su tradicional encuentro mañanero con los medios de comunicación, el alcalde de Cajeme, Carlos Javier Lamarque Cano, tocó el tema, destacando que en la localidad son más las empresas que abren sus puertas que aquellas que las están cerrando.

"Se hace mucho escándalo, se hace mucho comentario de que se están cerrando empresas, pero nadie está hablando de lo que se está creando y de lo que se está abriendo; casi 3 mil empleos ya con los coreanos, están ampliando la planta, creo que otros 15 mil metros cuadrados", manifestó el edil cajemense.

Destacó que con la ampliación de la empresa Kyungshin en Cajeme se crearían otros mil nuevos empleos y anunció la próxima llegada de una empresa más que generará otras plazas laborales. "Son muchos más los empleos que se están creando y cuando dicen que en el centro cerraron diez, pero allá en las colonias o en las zonas periféricas abrieron cien, porque ahora el comercio se realiza de diferentes maneras", agregó.

Finalmente, Lamarque Cano comentó que en diferentes sectores se han construido plazas en las que se han abierto decenas de locales comerciales que generan cientos de empleos. Tres mil nuevos empleos llegarían próximamente a Cajeme con la llegada de una nueva empresa, así lo anunció el alcalde de Cajeme.

Fuente: Tribuna del Yaqui