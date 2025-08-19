Municipio de Guaymas busca certeza legal sobre pozos de agua; revisarán a detalle

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Debido a que el agua es un tema prioritario, el Ayuntamiento de Guaymas ha entrado en un proceso legal para determinar la posesión o propiedad de los pozos de abastecimiento que hay en las diferentes comunidades y, así, conocer a ciencia cierta cuáles son propios y cuáles no, expuso la alcaldesa, Karla Córdova González.

La munícipe sostuvo que el Gobierno Municipal que preside le ha 'metido' mucha inversión al tema del agua, pues uno de sus objetivos es poner fin al problema de escasez que desde hace décadas vive la ciudad.

Dijo que, por esa razón, y en conjunto con la Comisión Estatal del Agua (CEA) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el municipio está revisando la propiedad de los pozos que abastecen del vital elemento a este Puerto para, con base en eso, continuar con las inversiones que se requieran.

Comentó que muchos de los pozos de abastecimiento no están a nombre del Ayuntamiento, o viceversa, están a nombre del Ayuntamiento, pero no se pueden acreditar ni la propiedad ni permisos para su explotación.

Un viejo problema

Córdova González manifestó que este tema es de muchos años atrás, ya es muy viejo, y obligadamente se tiene que arreglar, "de tal manera que tenemos mucho trabajo por hacer en la materia, y en eso le estamos echando todos los kilos con el apoyo del departamento jurídico".

Indicó que solo la comisaría de Ortiz es administrada por la CEA, y el resto de las comunidades son autónomas con sus pozos y sus propias autoridades las manejan, sin contar aquellos que suministran del elemental recurso al Puerto y se encuentran en los ejidos, y es aquí donde le han entrado al tema legal.

Fuente: Tribuna del Yaqui