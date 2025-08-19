Por modificación al proyecto se retrasan trabajos en el bulevar Circunvalación del Parque Industrial de Ciudad Obregón

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Por modificaciones que se realizan actualmente al proyecto de rehabilitación y reconstrucción del bulevar Circunvalación, ubicado en el Parque Industrial de Ciudad Obregón (PICO), los trabajos que debieron dar inicio a mediados del pasado mes de julio se han tenido que retrasar.

Francisco Fernández Jaramillo, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), explicó que dichos cambios se relacionan con los trabajos contemplados en el área de camellones, como lo es la construcción de un andador peatonal y una ciclovía, los cuales, de momento, no representan una prioridad.

Agregó que los recursos que destinarían a estas áreas serán redireccionados a reforzar los trabajos que se realizarán en los diferentes cruceros del Parque Industrial, debido a que son las zonas que resultan más afectadas por el tráfico en dicho sector.

El líder de los industriales externó que actualmente se realizan acciones de exploración del subsuelo y consideró que a más tardar la primera semana de septiembre ya podría entrar la maquinaria para dar inicio con la remodelación y rehabilitación de la mencionada rúa.

Fuente: Tribuna del Yaqui