Top 3 Sonora: Muertes por calor, aniversario de Alma Lourdes y daños por lluvia

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- En este Top 3 Sonora de TRIBUNA te contamos las noticias más importantes que afectan a la región, desde emergencias por el clima hasta recordatorios de justicia y los efectos recientes de las lluvias. Este espacio es patrocinado por Casa Ley. Aquí está el resumen que no puedes perderte:

4 muertes más por calor en Sonora

Las autoridades confirmaron cuatro fallecimientos adicionales debido a las altas temperaturas en el estado. Sonora ya suma 20 defunciones por calor extremo en lo que va de 2025, un recordatorio de los riesgos que implica esta ola de calor.

2 años del feminicidio de Alma Lourdes

Este 19 de agosto se cumplen dos años del feminicidio de Alma Lourdes, asesinada en Ciudad Obregón mientras defendía a su hermana de un acosador. El agresor, Hilario 'N', fue sentenciado a más de 69 años de prisión, un acto de justicia que marca este aniversario.

Daños en el norte de Hermosillo tras tormenta

La tormenta del domingo pasado por la noche dejó hasta 30 milímetros de lluvia en Hermosillo, causando daños en varias colonias, entre ellas Misión del Sol, Bachoco y Jesús García. Las autoridades evalúan los estragos para ofrecer apoyo a los afectados.

Fuente: Tribuna del Yaqui