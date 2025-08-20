Clausuran obra y derriban barda que causó inundación en fraccionamiento de Hermosillo

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- El Ayuntamiento de Hermosillo tomó medidas en el fraccionamiento Villas de San Lorenzo, al norponiente de la ciudad de Hermosillo, tras las inundaciones que afectaron a varias viviendas durante las recientes lluvias. Personal de la Dirección de Inspección y Vigilancia procedió a la clausura de una obra en construcción y al derribo de una barda perimetral que obstruía un cauce natural de agua en la zona.

La acción del Gobierno municipal se implementó debido a que la construcción de una bodega, presuntamente carente de los permisos necesarios, alteró el sistema de desagüe pluvial del lugar. Según los reclamos de los vecinos afectados, el muro edificado dejaba un espacio de apenas 15 centímetros con las casas colindantes, margen que resulta insuficiente para permitir el flujo del agua durante la temporada de lluvia.

Esta obstrucción provocó que el agua se acumulara e ingresara directamente a los domicilios identificados con los números 90 y 92 de dicha colonia. El pasado domingo, la presión del agua acumulada causó el colapso parcial de la estructura, lo que aceleró la intervención de las cuadrillas municipales para demoler el resto del muro y restaurar el cauce, permitiendo que el agua desfogara hacia áreas seguras y evitando mayores daños.

Paralelamente a estas acciones, se desplegó un operativo de apoyo a los residentes. Abby González, una de las vecinas, informó que, además de las labores de limpieza, la Secretaría de Salud ha proporcionado sueros y organizó una campaña de descacharre para prevenir la proliferación de mosquitos. También se programó la fumigación del área y se instaló una unidad de salud móvil para ofrecer atención médica a la comunidad afectada por la contingencia.

Por lo menos 16 casas fueron afectadas por la inundación, las cuales tuvieron pérdida total de muebles, vehículos y otro objetos. En su momento, los vecinos manifestaron su preocupación ante el riesgo de derrumbe de la bodega ubicada en la parte posterior de los domicilios. Señalaron que la estructura no cuenta con cimientos adecuados para resistir la presión de las corrientes de agua, por lo que teme que pueda colapsar sobre las viviendas.

Fuente: Tribuna