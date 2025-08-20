Clima en Sonora en la NOCHE: Prevén LLUVIAS FUERTES a estas HORAS hoy 20 de agosto

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Desde hoy, 20 de agosto de 2025, en la tarde se registran varias tormentas en Sonora; estas condiciones climáticas van a continuar hoy en la NOCHE con lluvias fuertes para las próximas horas. Aquí en TRIBUNA, te contamos el reporte puntual de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para que sepas la hora de las precipitaciones y que el agua no te sorprenda.

De acuerdo con el boletín vespertino del Pronóstico Meteorológico General, se espera que de 18:00 horas a 21:00 horas se registren lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, además de descargas eléctricas y posible caída de granizo en las regiones noroeste, norte, costa, centro, este y sur de Sonora. Además, se prevé que haya vientos de 20 a 30 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 40 a 60 km/h. Las lluvias son provocadas por el monzón mexicano en interacción con la inestabilidad atmosférica y podrían seguir hasta la madrugada del jueves 21 de agosto.



Clima en Sonora para hoy en la noche

Alertan sobre ondas tropicales

Además, la SMN informó que se registra la interacción con el desplazamiento de la onda tropical núm. 24 sobre el sureste mexicano y la entrada de humedad del océano Pacífico, Golfo de México y mar Caribe. Mientras que la onda tropical núm. 23 se alejará paulatinamente del territorio mexicano.

Lluvias durante esta tarde de miércoles



La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó del desarrollo de tormentas en la región norte y centro de Sonora; gracias a esto se registraron 0.5 milímetros (mm) de precipitaciones en Hermosillo. Por otra parte, Protección Civil llama a los sonorenses a tomar precauciones y no cruzar arroyos o ríos durante temporada de tormentas y así evitar accidentes que pongan en riesgo sus vidas.

¿Cómo será el clima mañana jueves 21 de agosto?

De acuerdo con lo pronosticado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se tendrá un cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales fuertes en Sonora. Sin embargo, se espera que las temperaturas estén por encima de los 45 °C. "Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Sonora", señala el boletín.

