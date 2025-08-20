Clima Sonora: Conagua advierte LLUVIAS vespertinas en Ciudad Obregón HOY 20 de agosto

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- El clima en Ciudad Obregón, sur del estado de Sonora, se mantendrá caluroso este miércoles 20 de agosto de 2025; sin embargo, debido a la presencia del monzón mexicano en el noroeste del país, se advierten lluvias ligeras durante la tarde. Para que planifiques tu jornada y tomes precauciones, aquí en TRIBUNA te compartimos el pronóstico del tiempo completo. ¡Toma nota!

Así será el clima en Ciudad Obregón este miércoles 20 de agosto de 2025

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de The Weather Channel, desde el amanecer Ciudad Obregón registró condiciones mayormente nubladas, con temperaturas iniciales cercanas a los 29°C pero con una sensación térmica de 33. El viento sopla suave desde el sureste, con velocidades de entre tres y ocho kilómetros por hora, generando un ambiente húmedo pero relativamente tranquilo.

Así será el clima en Ciudad Obregón HOY miércoles 20 de agosto. Foto: Conagua

Para las 09:00 horas, el cielo se despejará parcialmente y el sol incrementará la sensación térmica, que llegará hasta los 40°C. Entre las 11:00 y las 13:00 horas, el índice UV alcanzará niveles muy altos, de hasta nueve puntos, lo que podría representar un riesgo elevado para la piel (usa protector solar). En este periodo se registrarán temperaturas cercanas a los 39 y 40°C, con una humedad relativa superior al 60 por ciento.

¿A qué hora lloverá HOY en Ciudad Obregón?

Hacia la tarde, alrededor de las 14:00 horas, se presentarán lluvias débiles con una probabilidad de precipitación del 30 por ciento. Aunque la cantidad estimada de agua será mínima, las condiciones de nubosidad y el aumento de la humedad crearán un ambiente sofocante. La temperatura máxima del día estará en 42°C, con sensación de hasta 43, mientras que los vientos del norte alcanzarán rachas de hasta 29 kilómetros por hora.

Entre las 17:00 y las 20:00 horas, el cielo permanecerá con nubes y claros. Las temperaturas se mantendrán alrededor de los 40°C, pero la sensación térmica comenzará a descender gradualmente. Al caer la noche, los registros bajarán hasta los 33 grados, aunque la sensación térmica se quedará en los 37. Los vientos se tornarán variables, con dirección suroeste y rachas moderadas que llegarán a 26 kilómetros por hora.

En el transcurso de la noche, el ambiente continuará mayormente nublado, con temperaturas mínimas en torno a los 27°C. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que dificultará la sensación de frescura incluso en la madrugada. El viento será débil, proveniente del sureste, con rachas de 20 kilómetros por hora, lo que no ayudará demasiado a disipar la sensación de calor acumulado durante el día.

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua) / The Weather Channel