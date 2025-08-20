Derrumbarán escuelas en Guaymas por riesgo; alumnos serán reubicados a otras

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Por los riesgos que representan debido a que presentan daños estructurales, la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) tomó la decisión de derrumbar dos escuelas en este Puerto, cuyos alumnos serán reubicados a planteles cercanos para el ya muy próximo ciclo escolar.

El delegado de los Servicios Regionales Educativos de la SEC en Guaymas, Omar Núñez Caravantes, dio a conocer que son las escuelas primarias Loreto Encinas de Avilés y la Luis G. Dávila, cada una con más de 100 años de antigüedad.

Comentó que cada año el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE) realiza visita a las escuelas para realizar inspecciones, cuyo personal técnico detectó en ambos planteles daños estructurales, los que en un momento dado estarían poniendo en riesgo la seguridad de los alumnos y el personal docente.

Precisó que la primaria Luis G. Dávila cuenta con una inscripción de 308 alumnos, mientras que la Loreto Encinas de Avilés con 290, y todos ellos van a encontrar lugar en otros planteles cercanos.

Fuente: Tribuna del Yaqui