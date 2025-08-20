Más de tres millones de libros de texto gratuitos serán repartidos en Sonora

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- En la entidad se repartirán, aproximadamente, tres millones 600 mil libros de texto gratuitos para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria desde el primer día de clases, aseguró el titular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) en Sonora, Froylán Gámez Gamboa.

En charla con los integrantes de la Mesa Cancún, detalló que los libros escolares ya se encuentran en los planteles desde inicios del mes para comenzar a repartirlos el 1 de septiembre y, así, evitar contratiempos y retrasos en las actividades de los maestros y el aprendizaje de los alumnos según el calendario escolar.

Froylán Gámez Gamboa añadió que es la primera vez que se otorgarán libros de texto gratuitos a las niñas y niños de preescolar junto con el paquete de útiles para sus actividades.

“Son tres millones 600 mil ejemplares los que estamos entregando de libros de texto gratuitos para todos los niveles educativos, hasta telesecundaria; ahora también se suma preescolar, antes no tenían material bibliográfico, pero hoy ya lo tienen, nos lo envía la comisión de libros de texto de gratuitos”, compartió, y aseguró que ninguna niña o niño dejará de tener sus libros desde el primer día de clases.

El titular de la SEC también abordó con los integrantes de la Mesa Cancún el tema de los desayunos escolares, compartiendo que, para este ciclo escolar, se tiene presupuestado incrementar y alcanzar por lo menos las 30 millones de raciones para más niñas y niños.

Los desayunos escolares se apegan al programa nacional de nutrición ‘Vida Saludable, Vive Feliz’ que se impulsa en todos los planteles escolares de México con menús nutritivos para las niñas y niños en conjunto con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Sonora.

Froylán Gámez Gamboa añadió que en este periodo escolar incrementarán el número de estudiantes beneficiados con alguna beca en todos los niveles educativos, pues el compromiso es llegar a más alumnos y alcanzar un fondo de becas para el 2027 de más de dos mil millones de pesos.

440,000 niñas, niños y adolescentes volverán a clases en tres mil 115 planteles públicos y 800 escuelas privadas el próximo 1 de septiembre en Sonora, junto con más de 30 mil trabajadores de la educación.

“Hay avances muy significativos en este sentido, pero el mayor es que ya están los libros en todas la aulas, eso no había sucedido en ciclos anteriores. Obviamente es un trabajo coordinado con la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Educación y Cultura para que, cuando llegaran, los distribuyéramos”.



5,166 escuelas de nivel básico y medio superior hay en Sonora, tanto públicas como privadas.

Fuente: Tribuna