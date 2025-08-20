Ola de calor 'golpea' a los recolectores de basura en el municipio de Navojoa

Comparta este artículo

Navojoa, Sonora.- La ola de calor en la región ha causado estragos en el servicio de recolección de basura en el municipio de Navojoa, esto debido a que al menos cuatro trabajadores han sufrido algún cuadro de deshidratación, por lo que tienen que tomar días de descanso.

De acuerdo a los reportes de la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC), se espera que en los próximos días se presenten temperaturas superiores a los 40 grados centígrados, por lo que se exhortó a las personas que trabajan bajo el sol a extremar precauciones.

Ola de calor

Mario Alberto Ramírez Modesto, secretario de Servicios Públicos en Navojoa, aseguró que durante este verano, al menos cuatro trabajadores recibieron atención médica debido a que presentaron un cuadro de deshidratación, por lo que fueron enviados a sus casas para su recuperación.

Los muchachos son seres humanos igual que nosotros; el calor es insoportable. Créanme que cuando los ven parados es porque andan demasiado agotados, no es por flojera; ellos cumplen con terminar su ruta, pero es un trabajo muy pesado, la verdad", afirmó.

Precisó que diariamente se les proporciona sueros y agua; sin embargo, al ser una larga jornada de trabajo, se hizo el llamado a la población para que apoyen a los recolectores otorgándoles un poco de agua cuando pasen por su calle.

Este es un servicio totalmente gratuito, no hay que dar nada a cambio, pero por humanidad, y si está en sus posibilidades cooperar con ellos, hay que darles un poquito de agua, no muy helada porque puede provocar algún paro cardiaco, pero agradeceríamos mucho que la ciudadanía los ayude", puntualizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui