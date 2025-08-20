Pronóstico del clima Sonora HOY 20 de agosto: Día caluroso y noche con FUERTES LLUVIAS

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- ¿Este miércoles 20 de agosto de 2025 tienes planeado realizar actividades al aire libre en el estado de Sonora? Si la respuesta es afirmativa, es muy importante que consultes el pronóstico del clima y el tiempo que advierten las autoridades meteorológicas, ya que para esta jornada se prevén altas temperaturas y fuertes lluvias durante la tarde y noche. ¡Toma precauciones y disfruta de tu día!

Así será el clima en Sonora para esta mitad de semana

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), durante la mañana de este miércoles 20 de agosto el ambiente será fresco y templado en varias regiones del estado. Las temperaturas mínimas se ubicarán entre los 25 y 30°C. Asimismo, se reportarán cielos mayormente despejados en la región, con bancos de nubosidad en las zonas costeras.

Así será el clima en Sonora este miércoles. Foto: Conagua

Sin embargo, ese respiro del calor será breve. Para el mediodía y la tarde de esta mitad de semana se prevé un repunte en las temperaturas, alcanzando valores de entre 40 y más de 45 grados en zonas del noroeste y oeste, con especial atención en municipios como Hermosillo, Caborca y San Luis Río Colorado. Asimismo, el índice de rayos ultravioleta (UV) llegará a niveles críticos; ¡no olvides usar protector solar!

A esto se suma el viento de dirección variable que alcanzará rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, lo que podría levantar polvo en carreteras y complicar la visibilidad. Al caer la noche, las lluvias volverán a intensificarse en distintos puntos de Sonora. Las descargas eléctricas se mantendrán y no se descarta caída de granizo en regiones puntuales, lo que obligará a la población a extremar precauciones. Aunque el termómetro descenderá ligeramente, el ambiente seguirá siendo cálido, con sensaciones térmicas elevadas debido a la humedad.

Advierten más lluvias en México

En el panorama nacional, la situación tampoco será sencilla. El monzón mexicano, en combinación con canales de baja presión y dos ondas tropicales (la número 23 y la 24), mantendrá un escenario lluvioso en gran parte del territorio. Estados como Tamaulipas, Nayarit, Jalisco y Chiapas esperan lluvias intensas, mientras que en la península de Yucatán, el calor y la humedad harán lo suyo con temperaturas muy altas y tormentas aisladas.

En contraste, la región del norte del país, especialmente Sonora y Baja California, permanecerá bajo condiciones extremas de calor. En ambos estados se esperan temperaturas superiores a 45 grados, lo que convierte a este miércoles en un día de alto riesgo por golpes de calor y deshidratación.

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua)