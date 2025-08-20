Pronóstico en Hermosillo HOY 20 de agosto: Día caluroso, cielo nublado y LLUVIAS aisladas

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Hermosillo inicia este miércoles 20 de agosto con condiciones propias de la temporada: altas temperaturas, humedad y un cielo que alternará entre momentos parcialmente nublados y claros. Para que nada interrumpa tu jornada y tomes las precauciones necesarias, aquí en TRIBUNA te compartimos el pronóstico del clima y el tiempo completos. ¡Lee con atención!

Así será el clima en Hermosillo este miércoles

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de The Weather Channel, esta mañana el clima se presentó mayormente nublado, con una temperatura inicial de 31° y una sensación térmica de 33. El viento sopló débil desde el noreste con rachas de entre cinco y nueve kilómetros por hora, y la humedad alcanzó el 57 por ciento, lo que intensificó la percepción de calor desde muy temprano.

Así será el clima en Hermosillo este miércoles. Foto: Conagua

Aunque el índice UV comenzó bajo, se espera que aumente rápidamente a lo largo de la mañana, con niveles de riesgo muy altos hacia el mediodía. Para la tarde, Hermosillo experimentará nuevamente temperaturas extremas. El termómetro alcanzará los 42 grados alrededor de las 14:00 horas, con una sensación térmica que podría superar los 43. El cielo permanecerá parcialmente nublado, lo que generará periodos de sol intenso intercalados con nubosidad, elevando el bochorno.

Hacia las 17:00 horas existe una ligera probabilidad de lluvia débil, con acumulados muy bajos estimados en 0.1 mm, aunque acompañados de vientos del este con rachas de hasta 35 kilómetros por hora. Estas condiciones, propias del monzón mexicano, pueden generar descargas eléctricas en zonas aisladas de la región.

Durante la noche, el ambiente seguirá siendo caluroso. Las temperaturas descenderán a 33 grados como mínima, con sensación de hasta 36 debido a la humedad acumulada. El cielo se mantendrá mayormente nublado, lo que impedirá que la ciudad logre refrescarse por completo. El viento, proveniente del suroeste, se mantendrá débil, con rachas de apenas 10 a 15 kilómetros por hora, lo que dificultará disipar el calor residual de la jornada.

Estiman lluvias en Sonora este día

En el resto del estado de Sonora, el panorama es similar: municipios como Ciudad Obregón enfrentarán máximas de 42 grados y condiciones húmedas, mientras que en el norte del estado, particularmente en Caborca y San Luis Río Colorado, se estiman valores cercanos a los 45 grados. A ello se suma la probabilidad de lluvias puntuales fuertes en distintas regiones, acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas.

Fuente: Tribuna