Sonora consolida una conexión estratégica entre Nogales y el Puerto de Guaymas

Nogales, Sonora.- Con el liderazgo del gobernador Alfonso Durazo Montaño y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Sonora avanza en una transformación logística sin precedentes: la reubicación de las vías del tren en Nogales, proyecto que, junto con la modernización del Puerto de Guaymas, convertirá al estado en un nodo de competitividad internacional.

La jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal, Paulina Ocaña, recorrió la obra, acompañada por Ignacio David Casanova Vázquez, representante de la Secretaría de la Defensa Nacional, y Alejandra Castro, secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur).

"Nuestro gobernador está convirtiendo a Sonora en la puerta logística del noroeste del país. No tiene sentido la construcción del Puerto de Guaymas sin la reubicación de las vías del tren de Nogales", subrayó Paulina Ocaña.

La intervención contempla la construcción de un túnel ferroviario de 2.3 kilómetros y el libramiento Imuris–Nogales, con lo que se eliminarán 25 cruces urbanos de alto riesgo, mejorará la seguridad vial y se agilizará el traslado de mercancías. Además, se adquirieron 70 viviendas y se rehabilitaron 50 hogares en puntos estratégicos para garantizar el desarrollo integral de la obra.

Fuente: Tribuna del Yaqui