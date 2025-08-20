'Te llevo a la quimio' logra más de tres mil traslados a pacientes con cáncer en Ciudad Obregón

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Desde el 18 de diciembre que se constituyó el grupo de voluntarios denominado 'Te llevo a la quimio CO', el cual está conformado por alrededor de 30 conductores de vehículos de alquiler por medio de plataforma, los trabajadores del volante han ofrecido más de tres mil traslados gratis a pacientes oncológicos.

Así lo dio a conocer Nelly Peraza Rubio, quien actualmente funge como presidenta de este grupo que recientemente se constituyó como asociación civil, ello con el objetivo de generar recibos que les permitan recibir donativos por parte de los empresarios y la comunidad en general.

Por su parte, Ana Galaviz, tesorera de la agrupación, destacó que es una gran satisfacción realizar esta labor e hizo un llamado a la comunidad para que se sumen a estas acciones de traslado de personas con cáncer, debido a que es mucha la demanda de traslados.

Fuente: Tribuna del Yaqui