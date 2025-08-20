Top 3 Sonora: Lluvia récord en Hermosillo, Chávez Jr. detenido y nuevas Rutas de la Salud en Sonora

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Si quieres mantenerte informado sobre lo más relevante en el estado, el Top 3 Sonora de TRIBUNA es tu espacio ideal. Aquí te compartimos las noticias más destacadas que están marcando la agenda en la entidad gobernada por Alfonso Durazo Montaño. No olvides que este espacio es patrocinado por Casa Ley, donde siempre encuentras las mejores ofertas para ti y tu familia. Este miércoles 20 de agosto te traemos lo más importante del día. ¡No dejes de leer!

Se registra la lluvia más intensa de la temporada

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que el pasado domingo se presentó la lluvia más intensa de la temporada en la capital sonorense. Hermosillo registró una acumulación de 44.5 milímetros de agua, lo que provocó encharcamientos, tráfico lento y múltiples reportes ciudadanos. Las autoridades recomiendan mantenerse al tanto del pronóstico del clima ante posibles precipitaciones futuras.

Chávez Jr. detenido en Hermosillo

El boxeador Julio César Chávez Jr. fue extraditado desde Los Ángeles y ya se encuentra bajo custodia en México. Las autoridades confirmaron que fue ingresado al Cefereso Número 11, un penal de máxima seguridad localizado en Hermosillo, Sonora. Se espera que en los próximos días se definan sus procesos legales en territorio nacional.

Durazo da 'banderazo' a Rutas de la Salud

Durante una conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, anunció el inicio oficial del programa Rutas de la Salud en el estado. Este proyecto contará con una inversión de 580 millones de pesos y busca llevar atención médica a comunidades apartadas, como parte de una estrategia de salud pública integral.

Fuente: Tribuna del Yaqui