Bajas ventas registra el comercio de Ciudad Obregón rumbo al regreso a clases

Ciudad Obregón, Sonora.- Un adverso panorama están viviendo algunos giros comerciales de Ciudad Obregón que en teoría deberían estar en su mejor momento del año por el regreso a clases, con ventas que logren una recuperación por lo que no han vendido los otros meses. Sin embargo, la realidad es otra y, a tan solo diez días del inicio del próximo ciclo escolar 2025-2026, las ventas no están en los niveles que se esperaban, según Gustavo Cárdenas García, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Ciudad Obregón.

"Ahorita, a pesar de estar tan cercano el regreso a clases, tenemos informes de que en las papelerías, tiendas de uniformes, zapaterías y demás, no se está vendiendo lo que normalmente se vende en otros años", señaló. Cárdenas García dijo que la escasez de agua para el sector agrícola también ha generado falta de circulante en la ciudad, asegurando que los negocios no están vendiendo como de costumbre.

Debido a los fuertes calores que se registran esta temporada, dejamos de organizar la Feria del Regreso a Clases, evento en el que varios comerciantes de todo tipo de artículos relacionados con los estudiantes etiquetaban importantes descuentos y promociones", comentó.

Recordó que en ese tipo de eventos extraordinarios se lograba competir con descuentos de hasta el 40 por ciento. "Exhortamos a todos los afiliados a que sigan cumpliendo con los descuentos que establecieron para que la ciudadanía se beneficie, pero la verdad ahorita está muy, muy complicado el sector comercio por la situación que está pasando", apuntó el líder del comercio formal.

Afirmó que las Mipymes no cuentan con los recursos para poder solventar la operatividad ante una situación como la que se está presentando. Por su parte, dependientes de esos comercios coinciden con lo expuesto por Canaco. "Pues sí se ha vendido, pero no como en otros años; ya hubiera filas de gente comprando de todo. No sé si se están esperando a la última semana, pero normalmente ya hubiera mucho movimiento", comentó Mariela, empleada de papelería.

Fuente: Tribuna del Yaqui